نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي: ربنا يكفينا شر الناس اللي مستكتره علينا الضحكة.. والعين التي تراقبنا.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي د. عمرو الليثي: "ربنا يكفينا شر الناس اللي مستكتره علينا الضحكة، والعين اللي بتراقبنا في كل خطوة، ويكفينا شر القلوب اللي مليانة حقد والتي لا تتحمل أن ترى غيرها بخير وسعادة."

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا مقطع فيديو قصير تحدث فيه: "الناس دي بيشوفوا الصورة من بره.. ما يعرفوش أن الوجع أحيانا بيقلب بضحك، وأن الكلام الكتير بيكون هروب من هم كبير.. وما تتحمله من ضغوط فوق أكتافنا لو تحملته تلك القلوب المريضة كانت وقعت من زمان."

وتابع الليثي: "احنا تعودنا نستقوي بالله سبحانه وتعالى ونتحمل ونكمل ولا نشتكي. ومن أجل هذا بنحاول دائمًا أن نضحك لأن الضحكة ستر، مؤمنين أن اللي جاي خير، ولكن بداخلنا وجع ربنا وحده عز وجل اللي عالم به."



