نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسرة وقضايا البيئة ضمن فعاليات قصور الثقافة بالسويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء تثقيفيا بعنوان "دور الأسرة في التعريف بقضايا البيئة" بفرع ثقافة السويس، وذلك في إطار البرامج التوعوية التي تقدمها وزارة الثقافة بمختلف المحافظات.

واستهلت الفعاليات من بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي وألقاها الباحث د. محمد المصري، وتناول خلالها مفهوم البيئة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء على الحفاظ عليها، مشيرا إلى مخاطر التلوث على الفرد والمجتمع، ومؤكدا على ضرورة غرس قيم ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لموارد البيئة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأعقب ذلك تنظيم مسابقة لرواد البيت في المعلومات العامة أعدتها هدى السيد مديرة الموقع، وشهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين.

كما تواصلت الفعاليات، التي تنفذها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بعرض فني للأراجوز ومسرح العرائس من تصميم وإخراج كامل عبد العزيز.

وقدم العرض رسائل توعوية للأطفال حول عدد من السلوكيات اليومية، مثل: غسل الأسنان بعد الأكل وقبل النوم، النوم المبكر، ممارسة الرياضة، آداب الطعام، وعدم التنمر، وذلك في إطار ترفيهي عبر شخصيات العرائس، إلى جانب فقرات استعراضية واسكتشات، بالإضافة إلى لعبة الكراسي الموسيقية.

واختتمت الفعاليات المنفذة بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة السويس بإدارة هويدا طلعت، بورشة فنية للأطفال "رسوم على الوجوه" للفنانة لمياء عبد المنعم، وسط أجواء من التفاعل والمرح.