نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الإعلامية يمنى شري بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خيّم الحزن على الوسطين الإعلامي والفني بعد وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري عن عمر 55 عامًا، عقب صراع مع سرطان الرئة، وهو ما جعل اسمها يتصدر قوائم البحث خلال الساعات الماضية.

نبذة عن يمنى شري

عرفت يمنى شري بقدرتها على التنوع في تقديم البرامج، إذ بدأت مشوارها في إذاعة "صوت الشعب" قبل أن تنتقل إلى "تلفزيون المستقبل" ومنه إلى قناة "الجديد"، حيث تألقت في تقديم برامج فنية وثقافية وبرامج مسابقات تركت بصمة لدى الجمهور اللبناني والعربي.

ولم يقتصر نشاطها على الإعلام فقط، بل خاضت تجربة التمثيل وشاركت في أعمال درامية شهيرة مثل "الباشا" و"هند خانم" و"حياة سكول"، ما منحها حضورًا مضاعفًا أمام المشاهدين.

يمنى كانت من خريجي كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، واستطاعت أن تمزج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية لتصبح واحدة من أبرز الإعلاميات في لبنان على مدى أكثر من عقدين.