نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس مكي تنهار من البكاء خلال حديثها عن والدتها: بقرالها قرآن كل يوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إيناس مكي عن والدتها الراحلة، مسترجعة لحظات الفرح والحزن التي جمعتهما، مؤكدة أنها كانت السند والداعم الأكبر لها طوال حياتها، ولم يخطر ببالها يومًا أن ترحل بعد شهر واحد فقط من الاحتفال بعيد ميلادها.

تصريحات إيناس مكي



وخلال لقائها ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، قالت مكي باكية: «ماما راحت عند ربنا.. وبقرأ لها قرآن كل يوم، وهي علمتني أكون قوية حتى في مرضي، وكانت دايمًا تقولي أحمدي ربنا إن المرض كان حميد ومش خبيث، معاكِ علاج ومعاكِ دكاترة محترمين، خلي عندك أمل وانتي جميلة، ودي إصابة هتتعالج».



ولم تتمالك الفنانة دموعها أثناء الحديث عن والدتها، مؤكدة أنها لم تكن متدينة شكليًا لكنها مسلمة محبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت تبث فيها الأمل والقوة دائمًا.



وأشارت إلى أن من يحاورها يتناول معها الجوانب الفنية، لكنها ترى أن بصمتها الفنية التي وصلت للعالمية لم تُقدَّر بالشكل الكافي، لافتة إلى أن الإنتاج والإخراج لم يمنحاها المكانة التي تستحقها.

إيناس مكي: عمري ما عملت دور من أجل المال



وأضافت إيناس مكي أن الأدوار الرئيسية غالبًا ما تذهب لفنانات أقل موهبة منها، ورغم ذلك لم تغضب أو تسعَ وراء المال، مؤكدة أنها لم تدخل عالم الفن من أجل المكاسب المادية، بل من أجل تقديم فن حقيقي.



