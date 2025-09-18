نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. عائشة بن أحمد ضيفة برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة عائشة بن أحمد، ضيفة على الإعلامية "إنجي علي"، في برنامجها "أسرار النجوم"، المذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني خلال الحلقة.



ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا أبطال مسلسل كدبة بيضا على نجوم إف إم "استنوا الفنانة عائشة بن أحمد هتكون ضيفتنا يوم الخميس في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي".

آخر أعمال عائشة بن أحمد

كان اخر اعمال عائشة بن أحمد هو مسلسل «الغاوي» الذي تعاونت فيه مع الفنان أحمد مكي، وعرض في السباق الرمضاني الماضي.

أبطال مسلسل الغاوي

وشارك في بطولة مسلسل الغاوي كل من الفنان أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة، والمسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وهو من إنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل الغاوي

ودارت أحداث مسلسل الغاوي حول شخصية «شمس العدوي»، الشاب الذي نشأ في أحد الأحياء القديمة بالقاهرة، وقرر التخلي عن ماضيه الإجرامي بعد سنوات من الانخراط في أعمال البلطجة والتجارة غير المشروعة، لكن محاولته لبدء حياة جديدة تواجه تحديات كبرى، خاصة مع ظهور خصومه القدامى، الذين يحاولون جره مرة أخرى إلى عالم الجريمة.