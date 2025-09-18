نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيناس مكي: أحمد مكي هو سندي ولا صحة لخلافات بيننا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفنانة إيناس مكي أن الوسط الفني لا يخلو من الشللية والوساطة، لكنها أوضحت أن هذا الأمر لا يمتد إلى علاقتها بشقيقها الفنان أحمد مكي، مشددة على أنه نجم كبير ولا يفتح باب المجاملة داخل أعماله.

تصريحات إيناس مكي



وقالت مكي، خلال لقائها في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2: «أنا عمري ما طلبت من أحمد يرشحني لدور.. هو لو شاف إني مناسبة لشخصية أو إن الدور هيضيف لي، هيكلمني من نفسه أنا واثقة إنه لو شايف ده خطوة لقدام مش هيتردد».

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها أحمد بسبب عمل فني



ونفت ما تردد في وقت سابق عن وجود خلافات بينها وبين شقيقها، أو أنها رفعت قضية ضده، قائلة: «الكلام ده مش صحيح.. أحمد أخويا وحبيبي وظهري وراجل البيت، لو احتجت حاجة بكلمه في التليفون بلاقيه جنبي فورًا».



وأضافت الفنانة إيناس أن أحمد مكي يمثل لها سندًا حقيقيًا على المستويين الإنساني والعائلي، موضحة: «أنا عمري ما حسيت بالانكسار بسبب عدم وجود راجل في حياتي.. أحمد بيكفيني، وبيخليني مش محتاجة أي حاجة تانية».