نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. من هي اللبنانية يمنى شري وما سبب الوفاة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية اللبنانية يمنى شري مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وفاتها المفاجئة عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد معاناة قصيرة مع سرطان الرئة.

سبب وفاة الإعلامية اللبنانية يمنى شري

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية، اليوم الخميس، أن شري توفيت في كندا حيث كانت تتلقى علاجها بعيدًا عن الأضواء، بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل سريع خلال الشهرين الأخيرين، كما أكدت رؤية الإخبارية أن الراحلة تركت "بصمة محبة لا تُنسى" في المشهد الإعلامي العربي.

مسيرة الإعلامية اللبنانية يمنى شري

بدأت يمنى شري مسيرتها في إذاعة "صوت الشعب"، قبل أن تنتقل إلى شاشة التلفزيون عبر "تلفزيون المستقبل" و"الجديد"، حيث اشتهرت ببرامج مباشرة جمعت بين الفن والثقافة والترفيه. وكان برنامجها "القمر عالباب" إحدى أبرز المحطات التي رسخت حضورها في الذاكرة الجماعية للجمهور.

اعمال الإعلامية اللبنانية يمنى شري

إلى جانب الإعلام، شاركت شري في عدد من الأعمال الدرامية اللبنانية، منها مسلسلات "الباشا"، "هند خانم" و"حياة سكول"، ما جعلها تجمع بين بريق الشاشة الصغيرة وتجربة التمثيل.