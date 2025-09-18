نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال طايل: مفيش مطرب يقدر يخاطب كل الفئات والأعمار زي محمد منير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الإعلامية نهال طايل بموهبة الكينج محمد منير، وذلك من خلال أغنيته «لينا سيرة» من فيلم «ضي»، التي حققت نجاحًا لافتًا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن منير يعد «سوبر ستار» في الوطن العربي، لما يتمتع به من شعبية واسعة وموهبة فريدة في عالم الغناء.



وخلال برنامجها «تفاصيل» المذاع عبر فضائية صدى البلد 2، وجّهت طايل الشكر لصنّاع الأغنية، وعلى رأسهم الكاتب مصطفى حدوته والملحن إيهاب عبدالواحد، قائلة: «لقد منحونا فرصة الاستماع إلى صوت النجم الكبير محمد منير، الذي يقدّم دائمًا جُملًا غنائية تحمل عمقًا ومعاني إنسانية راقية، يحتاج الشباب والنساء والعاملون بجد، بل وكل فرد يسعى في طريقه أو يخدم وطنه، أن يستمع إليها ليستمد منها طاقة وحافزًا».

نهال طايل: «لينا سيرة» لمحمد منير تحمل طاقة أمل وحافز للشباب



وأضافت أن أغنية «لينا سيرة» تحمل رسائل إيجابية لكل الأجيال، مشيرة إلى أن قلّة من المطربين لديهم القدرة على مخاطبة مختلف الفئات العمرية والاجتماعية في آنٍ واحد، وهو ما يتميز به الكينج محمد منير.



وفي ختام حديثها، وجّهت الإعلامية نهال طايل رسالة تقدير لمنير قائلة: «تحية كبيرة للنجم الكبير محمد منير، وكل الشكر والعرفان للقوة الناعمة التي تقدر أن تخلق بداخلنا روح التحدي والصبر والجمال، فأغنياته ليست لحظة عابرة، بل إرث فني خالد سيظل ممتدًا عبر الأجيال، تمامًا كما حدث مع أعماله الخالدة مثل: يا بنت أم المريلة الكحلي، في عشق البنات، قلبي مساكن شعبية، وغيرها من الروائع التي ستحيا في وجدان الفن المصري والعربي».

