صوت مصر النجمة أنغام في حفل فني كبير من لندن "الثلاثاء" على "MBC مصر"

أحمد جودة - القاهرة - تستعد شاشة "MBC مصر" لعرض حفل النجمة الكبيرة أنغام، الملقبة بـ صوت مصر، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساءً، مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، على خشبة مسرح "ألبرت هول" الشهير.

ويأتي هذا الحفل الاستثنائي برعاية الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ليكون الظهور الفني الأول لأنغام بعد تجاوزها الأزمة الصحية التي مرت بها مؤخرًا.

تفاصيل حفل انغام في لندن

ومن المنتظر أن تُطرب أنغام جمهورها خلال الأمسية بمجموعة مختارة من أشهر وأجمل أغنياتها، التي لطالما حظيت بإعجاب وتفاعل محبيها في الوطن العربي.

أسعار تذاكر حفل أنغام في لندن

- فئة التذاكر العادية «وقوف» تبدأ من 78 جنيهًا إسترلينيًا وهو ما يوازي 5 آلاف جنيه مصري.

- الفئة المتوسط تتراوح أسعارها من 100 إلى 255 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يوازي من 6 آلاف إلى 16 ألف جنيه مصري.

- فئة الـVIP تتراوح أسعارها ما بين 300 و400 جنيه إسترليني، وهو ما يوازي من 20 ألفا إلى 26 ألف جنيه مصري، وتشمل مقاعد مميزة ومميزات إضافية من بينها الدخول المبكر.

آخر ألبومات أنغام

يذكر أن آخر ألبومات أنغام هو ألبوم "تيجي نسيب"، الذي صدر في 28 يوليو 2024 ويتضمن 12 أغنية، وحقق الألبوم نجاحًا واستحسانًا من الجمهور والنقاد.