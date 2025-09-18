نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الـ Ai وصوت إنجي علي..عايدة الأيوبي تروج لحفلها القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روحت الفنانة عايدة الأيوبي لحفلها القادم بالجامعة الأمريكية بمهرجان “هي الفنون” وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” حيث نشرت فيديو بين الـ Ai وصوت إنجي علي.

تحرص الفنانة عايدة الأيوبي، على تقديم كل ما هو جديد لجمهورها، سواء من الجيل الجديد أو من متابعيها على مدار مشوارها الفني، وذلك روجت بطريقة جديدة لحفلها القادم بالجامعة الأمريكية بمهرجان "هي الفنون".

عايدة الأيوبي

عايدة الأيوبي تروج لحفلها بمهرجان “هي الفنون” يوم 5 أكتوبر



وحرصت عايدة الأيوبي على الترويج لحفلها بطريقتها الخاصة وذلك من خلال استعراض أهم محطاتها الغنائية مع الجيل الجديد من خلال خاصية الذكاء الاصطناعي، ويحمل بصمة صوت صوت الإعلامية إنجي علي، ويقام الحفل في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية في ميدان التحرير، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وجدي الفوي.



آخر حفلات الفنانة عايدة الأيوبي



وكان أخر حفل للفنانة عايدة الأيوبي، بمكتبة الإسكندرية، ضمن مهرجان الصيف الدولي كبير، وتألقت بعدد من الأغاني الجديدة ومنها "لما قال " والتي تنمنمي للفلكلور مع الموسيقار شادي مؤنس، وأغنية "غصن الزيتون" مع الموسيقار خالد الكمار.

الفنانة عايدة الأيوبي

أحدث اغاني الفنانة عايدة الأيوبي

وطرحت أحدث أغانيها هي بحلم، التي طرحتها في شهر يونيو الماضي، بحلم من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وتوزيع موسي لشادي مؤنس، وهندسة صوتية وميكس وماستر لرفيق عدلي، جيتار إبرام ممدوح، أكورديون رامي صلاح، وتريات هشام مصطفى،قانون شادي الجندي، طبلة ورق هاني بدير، جرافيك رجائي سامح.