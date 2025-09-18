نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلامي محمود سعد يكشف عن رأيه بمن هي "صوت مصر الأول" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي محمود سعد في تصريحات صحفية عن علاقته القوية بالفنانة أنغام ولماذا كان هو صوتها الوحيد خلال محنتها الصحية، حيث أكدّ خلال تصريحاته أنها بالنسبة له فنانة استثنائية "مافيش زيها" من حيث الكفاح والعطاء والعمل، مشددًا على تقديره الكبير لمسيرتها الفنية.

الاعلامي محمود سعد





محمود سعد يكشف عن علاقة الصداقة الممتدة مع أنغام وثقتها به خلال أزمتها الصحية

كشف الإعلامي محمود سعد عن علاقة صداقة قوية تربطه بالفنانة أنغام، مشيرًا إلى أنها صديقة مقربة يتابع مشوارها الفني منذ الطفولة، وأن علاقة الود والاحترام بينهما تطورت عبر السنوات بحكم عمله الصحفي.

وأوضح سعد أن أنغام اختارته ليكون صوتها الإعلامي خلال أزمتها الصحية الأخيرة، وذلك نتيجة للثقة المتبادلة بينهما، مؤكدًا أنها أرادت أن يطمئن جمهورها من خلاله لأنه الأقرب إلى الحقيقة والأقدر على نقل التفاصيل بدقة ومصداقية.

محمود سعد وأنغام

الجدل حول لقب "صوت مصر الأول" بين أنغام وشيرين

في سياق الجدل المستمر حول من تستحق لقب "صوت مصر الأول" بين الفنانتين أنغام وشيرين عبدالوهاب، علّق الفنان سعد قائلًا إن مثل هذه المنافسات ليست جديدة، بل كانت حاضرة في المشهد الفني منذ أربعينيات القرن الماضي عبر الصحافة الفنية، مضيفًا أنها غالبًا ما تختفي مع مرور الزمن. وتساءل: "يعني أنا أتحط بين شيرين وأنغام، لمصلحة مين؟".

وخلال حديثه، عبّر سعد عن إعجابه الكبير بصوت شيرين عبدالوهاب، واصفًا إحساسها بـ "الحلو قوي قوي قوي".

أنغام

شيرين

إذاعة حفل أنغام بـ "لندن" مباشرة عبر شاشة MBC مصر

وفي سياق متصل يذكر أنه تنقل شاشة "MBC مصر "الثلاثاء" المُقبل في تمام العاشرة مساء من العاصمة البريطانية لندن، ومن مسرح ألبرت هول العريق، حفل النجمة الكبيرة أنغام "صوت مصر" الذي يُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ويُعد هو الحفل الأول لأنغام بعد تعافيها من الأزمة الصحية الكبيرة التي عاشتها خلال الفترة الماضية، وستقدم أنغام خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالها الغنائية والتي تلاقي تجاوب كبير من الجمهور.