"إطلالة بوسي بالبينك تثير الإعجاب وتخطف القلوب"

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة بوسي الأضواء من جديد بعد مشاركتها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث لاقت إطلالتها تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها.

أحدث ظهور لـ بوسي

وظهرت بوسي بفستان أنثوي باللون البينك طويل التصميم، أبرز جمال قوامها ورشاقة خصرها، فيما اختارت مكياجًا ناعمًا ارتكز على لمسات من الكحل لتحديد عينيها، مع أحمر شفاه أنيق أضفى لمسة من الجاذبية على مظهرها.

بوسي تشارك جمهورها إطلالاتها

وتحرص الفنانة بوسي دائمًا على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث عُرفت بقدرتها على اختيار أزياء تجمع بين الأناقة والجرأة، مما يجعلها محط أنظار في كل ظهور لها.

اخر اعمال بوسي

وكان اخر اعمال بوسي هي أغنية "الشقاوة" مع المطرب سعد لمجرد، وهي اغنيه لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

كلمات اغنية الشقاوة

وجاءت كلماتها: «هترجعونا ليه لأيام الشقاوة، لو وحشاكم الشقاوة قوي نتشقى، نتشاقى فيها إيه ده إحنا حلوين حلاوة، خدنا إيه من الهداوة ولا ولا حاجة، إحنا الشقاوة فينا بس ربنا هادينا، ولو عايزنا نلعب يلا بينا، الحلو يحب الحلو يجيب الحلو يحلّي القاعدة، فضولنا الساحة مساحة، خمسة سياحة أعلى مشاهدة، إحنا هنتشاقى أنا وأنت هنتشاقى، هو وهي هيتشاقوا، كل الناس اللي اشتاقوا، إحنا لسه في عزنا لسه في مجدنا، الوقت وقتنا وماحدش قدنا، لا ده إحنا المدرسة يتعلموا مننا، تلاميذنا في كل حتة وسيرتنا هنا وهنا، إحنا الشقاوة فينا بس ربنا هادينا، الحلو يحبّ الحلو يجيب الحلو يحلى القاعدة، فصولنا الساحة مساحة، خمسة سياحة أعلى مشاهدة، إحنا هنتشاقى أنا وأنت هنتشاقى، هو وهي هيتشاقوا، كل الناس اللي اشتاقوا»