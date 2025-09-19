نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عادل تكشف عن علاقتها بـ محمد محمود عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة غادة عادل عن علاقتها بالفنان محمد محمود عبدالعزيز بعد مشاركتهما في مسلسل «وتر حساس 2»، مؤكدة أن العلاقة بينهما تتجاوز زمالة العمل.

وقالت غادة خلال لقائها على قناة «ON»: «أنا مش بحس إن محمد أخويا الصغير، أنا بحس إنه ابني اللي عايزة آخده في حضني.

في المسلسل هو أخويا اللي وعيت على الدنيا وهو زي ابني، وأنا فعلًا بحس ناحيته كده».

أبطال وصناع مسلسل "وتر حساس 2"

وتر حساس 2» من بطولة مجموعة من النجوم، منهم محمد محمود عبدالعزيز، وغادة عادل، وكمال أبورية، ورانيا منصور، ونبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وتميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



قصة مسلسل "وتر حساس 2"

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة، مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، إضافة إلى ع