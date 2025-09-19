نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أحمد صيام يودع شقيقته من مسجد عمرو بن العاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم شقيقة الفنان أحمد صيام، حيث يُقام تشييع الجثمان اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص، وقد خيم الحزن على أسرة الفنان بعد هذا الفقد الكبير.



وكان أحمد صيام قد أعلن خبر وفاة شقيقته عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، حيث نشر رسالة مؤثرة عبّر من خلالها عن حزنه العميق وألمه الشديد لرحيلها، مؤكدًا أن فقدانها ترك جرحًا كبيرًا في قلبه وقلب العائلة بأكملها، داعيًا الجميع للدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

آخر أعمال أحمد صيام



يذكر ان آخر أعمال أحمد صيام مسلسل حكيم باشا، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والذي شارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: سهر الصايغ، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، محمد نجاتي، منذر رياحنة، محمد العمروسي، سلوى خطاب، سارة نور، أحمد فؤاد سليم، محمد عادل، وهاجر الشرنوبي.