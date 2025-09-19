الارشيف / فن ومشاهير

راغب علامة يشعل احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يشعل احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم اللبناني راغب علامة، في أولى حفلات احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام تحت رعاية مراسي البحر الأحمر.


وقدم راغب علامة حفلًا كامل العدد، وخلاله غنى أغانيه الشهيرة، وأبرزها: اللي باعنا، في كتير حلوين، قلبي عشقها، ترقيص، طب ليه؟، مغرم يا ليل، الحب الكبير، سهروني الليل، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

 

وأعرب النجم راغب علامة عن سعادته البالغة، بتواجده في اليوم الوطني السعودي الذي تقيمه مراسي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، وأيضا بمد فترة الصيف في مراسي لشهر أكتوبر المقبل وإتاحة كافة الأنشطة والفعاليات.

 

مراسي

 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

 

 

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

 

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي، محمد حماقي، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وائل جسار.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

