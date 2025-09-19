نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الخطيب: "كنت في مدرسة راهبات والمناكير كان ممنوع.. دلوقتي الزمن اتغير في المقال التالي

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن ذكريات من فترة دراستها في مدرسة راهبات، مشيرة إلى أن القواعد كانت صارمة فيما يخص المظهر والالتزام.

وقالت ياسمين الخطيب، خلال برنامج "مساء الياسمين" المذاع عبر قناة الشمس: "كنت في مدرسة راهبات، وكان المناكير ممنوع تمامًا، واللي كانت تحطه كان كأنه يُهدر دمها، لكن دلوقتي الزمن اتغير وبقينا في عصر مختلف."

وأشارت إلى أن ما كان يُعد تجاوزًا كبيرًا في الماضي أصبح اليوم أمرًا عاديًا لا يثير الجدل، مؤكدة أن اختلاف الأزمنة انعكس بشكل واضح على العادات والسلوكيات المجتمعية.