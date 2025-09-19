نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأخضر.. أمينة تشعل احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان ليالي مراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة الشعبية أمينة أولى حفلات احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي "ليالي مراسي"، الذي يقام تحت رعاية مراسي البحر الأحمر.



وقدمت أمينة خلال الحفل مع فرقتها الموسيقية عددًا من أغانيها الشهيرة وأبرزها: أركب الحنطور،، بشويش عليا، ميشغلوناش، وزارة الحنية، وأيضا تألقت في تقديم أغنية "بابا" للهضبة عمرو دياب، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأعربت النجمة أمينة عن سعادتها البالغة، بتواجدها في اليوم الوطني السعودي الذي تقيمه مراسي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، وأيضا بمد فترة الصيف في مراسي لشهر أكتوبر المقبل وإتاحة كافة الأنشطة والفعاليات.

مراسي

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي، محمد حماقي، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، وائل جسار.