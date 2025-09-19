نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الخطيب: الحاج متولي أسوأ اعمال نور الشريف ولا أحب برنامج ياسمين عز ولا طريقتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلقة من العيار الثقيل في برنامج تابو على قناة دجلة تجمع الإعلامي العراقي نزار الفارس مع الإعلامية المثيرة للجدل ياسمين الخطيب وتعرض يوم الجمعة القادم.



الحلقة كانت صراع تصريحات ومناورات إعلامية بين نزار وياسمين التي حاولت طوال الحلقة السيطرة على أسئلة نزار النارية والسيطرة على نفسها حتى لا تدفعها عصبيتها المعهودة لإطلاق تصريحات صادمة.



وبالرغم من ذلك لم تخلو الحلقة من الكثير من التصريحات الصادمة عن ياسمين عز التي انتقدتها الخطيب بشدة.



وكذلك انتقدت سامح حسين وقالت لا يصح أن يتحدث بلسان المصريين ورفضت مسلسل الحاج متولي واعتبرته أسوأ اعمال الفنان الراحل نور الشريف



كما تحدثت عن أهم عيوبها الشخصية ومنها التسرع والعصبية الحلقة كانت جولة في حلبة مصارعة بين اثنين من الإعلاميين المميزين على الساحة الإعلامية ومن المنتظر أن تحقق ردود فعل واسعة خاصة أن برومو الحلقة أثار الكثير من الجدل بمجرد عرضه