صفاء أبو السعود تتألق في ختام افتتاح الدورة التاسعة لـ”أولادنا” وسط حضور رسمي وفني كبير

أحمد جودة - القاهرة - شهدت دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الخميس افتتاح فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة “أولادنا”، في أجواء مبهرة جمعت بين الفن والإنسانية، وسط حضور رسمي وفني.

وحضر الافتتاح كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نوال الدجوي، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة وكوكبة من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على دعم الملتقى في نسخته الجديدة.

وكانت مسك الختام النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود، التي أبهرت الحضور بباقة من أجمل أغنياتها الشهيرة، إلى جانب مجموعة من الاستعراضات المميزة التي قدمتها بمصاحبة فرق فنية بمشاركة الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة، لتتحول القاعة إلى حالة من البهجة والاحتفاء، وسط تصفيق حاد وتفاعل واسع من الجمهور.

ويأتي الملتقى في دورته التاسعة استمرارًا للنجاحات التي حققها على مدار الأعوام الماضية، حيث أصبح منصة مهمة لدمج وتمكين أصحاب القدرات الخاصة من خلال الفنون، وتأكيد مكانة مصر كحاضنة للإبداع والتنوع.

وأكدت إدارة الملتقى الدكستورة سهير عبدالقادر أن هذه الدورة تحمل رسائل أمل وتفاؤل، وتسعى لإبراز الطاقات الفنية الهائلة لدى الأطفال والشباب من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال العروض المتنوعة التي تستمر على مدار أيام الملتقى بمشاركة فرق من داخل مصر وخارجها.

واعتبر الحضور أن مشاركة النجمة صفاء أبو السعود في حفل الافتتاح كانت بمثابة لمسة وفاء وتقدير لرسالة الملتقى، إذ أعادت للجمهور أجواءً من البهجة والنوستالجيا، في ليلة فنية استثنائية شهدت تلاحم الفن بالإنسانية.