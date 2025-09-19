الارشيف / فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق في حفل خاص بسفح الأهرامات

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق في حفل خاص بسفح الأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا مساء أمس الجمعة بمنطقة الأهرامات.

 

شهد الحفل حضورا كبيرا لنخبة من رجال المجتمع والفن والأعمال حيث أقيم في ختام مؤتمر ICCE الطبي العالمي.

 

وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم لهم التحية مبديا سعادته بمشاركتهم هذا الحفل للعام الثالث على التوالي.

 

بعدها قدم الهضبة أغنيته "خطفوني" مؤكدا للجمهور أنه سيغني أغاني ألبومه الجديد ابتدينا، وبالفعل قدم بعدها أغنية "شايف قمر".

 

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه منها "انت الحظ"، "يابخته"، "بابا"، ميدلي يضم أغاني "قمرين والعالم الله ونور العين وليلي نهاري"، بالإضافة إلى أغنية "راجع"، "وياه" و"وغلاوتك".

 

ومن ناحية أخرى أعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards في وقت سابق عن ترشيح النجم الكبير عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025.

 

وتصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.

أحمد صلاح

