نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح البرومو.. كل ما تريد معرفته عن فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة إعلان فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، وذلك استعداد لعرضه الفترة المقبلة.

الإعلان الرسمي لـ فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

سلط برومو فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة الضوء على أبعاد جديدة للعلاقات العاطفية، مع قصص وشخصيات مختلفة تحمل تحديات جديدة، لكنها تحافظ على النبض الإنساني ذاته، وايضا كشف قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، لتلعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات العاطفية في عصرنا الحالي.

موعد عرض الفيلم

ومن المقرر طرح فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة في جميع دور السينما في مصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي سائر الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر.

ابطال فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

يشارك في البطولة كلّ من منة شلبي، كريم فهمي، محمد ممدوح، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك، هشام ماجد ضيف شرف، قصة من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، الفيلم من إخراج هادي الباجوري.

قصة هيبتا: المناظرة الأخيرة

تسلّط الضوء على أبعاد جديدة للعلاقات العاطفية، مع قصص وشخصيات مختلفة تحمل تحديات جديدة، لكنها تحافظ على النبض الإنساني ذاته، تبدأ مناظرة عامة محتدمة تُقدّم فيها سارة، التي تؤدي دورها منة شلبي، مقاربة جديدة تُبسّط ما يبدو معقّدًا في الحب، عبر استعراض أربع حكايات يضعها الفيلم أمام الجمهور، فيطرح السؤال: هل يمكن للتكنولوجيا أن تحاكي العاطفة أم أن الرهان سيبقى على الإنسان؟