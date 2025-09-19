نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تبكي خشوعًا أثناء أداء مناسك العمرة وتُشعل تفاعل الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها أثناء أدائها مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، وذلك في الساعات القليلة الماضية.

أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز

وظهرت ياسمين في مقطع مصور بثّته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي مرتدية الحجاب، وقد بدت في حالة خشوع شديد، حيث انهمرت دموعها مرات عدة أثناء تواجدها داخل الحرم المكي وأثناء طوافها.

تفاعل الجمهور مع فيديو ياسمين عبد العزيز

حصد الفيديو آلاف الإعجابات والتعليقات، التي عبّر أصحابها عن محبتهم للفنانة، داعين الله أن يتقبل منها مناسكها وأن يكتب لها الخير في حياتها، مؤكدين أن لحظات الصفاء الروحي التي ظهرت فيها تعكس جانبًا مختلفًا من شخصيتها بعيدًا عن الأضواء والشهرة.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

وكان آخر أعمال ياسمين عبد العزيز هو مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن رمضان 2025، شارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، انوشكا، وعدد آخر من الفنانين

قصة مسلسل وتقابل حبيب

ودارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في إطار درامي تشويقي اجتماعي حول الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية، حيث تظهر ياسمين عبد العزيز في دور «ليل» التي تكتشف خيانة زوجها «يوسف أبو العز» الذي يؤديه الفنان خالد سليم، لتبدأ بعدها الصراعات والخلافات بينها وبين أسرة زوجها.