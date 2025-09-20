نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تتصدر جوجل بعد ظهورها من أمام الكعبة والمدينة المنورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت النجمة ياسمين عبد العزيز الأضواء من جديد، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيه مرتدية الحجاب أثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية، حيث أدت مناسك العمرة من أمام الكعبة المشرفة، كما زارت المسجد النبوي الشريف، لتوثق هذه اللحظة الروحانية المؤثرة مع متابعيها.

انتشار الفيديو كان كفيلًا بأن يجعل اسم ياسمين يتصدر قوائم التريند على محرك البحث "جوجل"، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بجمالها العفوي وإطلالتها البسيطة التي تعكس حالة من السكينة والطمأنينة، إضافة إلى احترامهم لموقفها الداعم دائمًا للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

التعليقات التي انهالت عليها جاءت مليئة بالدعوات والتهاني، حيث كتب بعض المتابعين: "ربنا يتقبل منكِ ويجعل دعواتك مستجابة"، فيما قال آخرون: "نورك في مكة يسعدنا ويشرفنا، وياسمين دائمًا فخر لجمهورها"، بينما عبّر البعض عن سعادتهم برؤيتها بهذه الطلة المميزة بقولهم: "إيه الجمال ده ما شاء الله، ربنا يحفظك وينصرك".

ظهور ياسمين عبد العزيز في هذا السياق الديني ترك أثرًا عاطفيًا لدى جمهورها، خاصة أنها من النجمات القلائل اللواتي يحرصن على مشاركة لحظاتهن الإنسانية والروحانية بعيدًا عن الأضواء الصاخبة للأعمال الفنية، ليؤكد هذا المشهد مجددًا أنها ليست فقط نجمة جماهيرية، بل أيضًا شخصية قريبة من قلوب محبيها الذين يرون فيها نموذجًا صادقًا وبسيطًا.