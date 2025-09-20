نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارول سماحة تتصدر الترند وتكشف أسرار أيامها الصعبة بعد رحيل زوجها وليد مصطفى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت النجمة اللبنانية كارول سماحة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها الأول إعلاميًا منذ رحيل زوجها، المنتج الراحل وليد مصطفى، الذي غيّبه الموت قبل عدة أشهر. وخلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، فتحت كارول قلبها وتحدثت بصدق عن مشاعرها وتجربتها المؤلمة مع الفقد، في تصريحات لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

كارول، التي لم تستطع إخفاء حزنها، أوضحت أنها شعرت بالأمان من كل شخص اقترب منها في عزاء زوجها، مؤكدة: "أي حد حضنته في عزاء وليد كنت أحس إنه أخويا حتى لو معرفتوش، أنا كنت محتاجة الإحساس ده". وأضافت أنها لم تكتف بتوديع زوجها في المسجد، بل أصرت أن ترافقه إلى مثواه الأخير بالمقابر، تعبيرًا عن عمق ارتباطها به.

وتوجهت بالشكر لكل من ساندها في محنتها من الأصدقاء والزملاء في الوسط الفني، موجهة كلمات تقدير خاصة للإعلامية منى الشاذلي التي وقفت بجانبها في تلك اللحظات الصعبة، مشددة على أن حضور العزاء كان بدافع الحب الخالص.

كما اعترفت كارول بخوفها الدائم من الموت والمرض، مشيرة إلى أن فترة مرض زوجها غيّرت الكثير في حياتها، وقالت: "أكتر حاجة وجعتني إن وليد كان بيجهزني لفكرة إنه هيمشي ويسيبنا، وده أثر علينا وعلى طاقة البيت".

وأشارت النجمة اللبنانية إلى أن زوجها الراحل كان رغم معاناته يعيش بروح طفولية ويلعب مع عائلته كالأطفال، لكنهما اتفقا على إخفاء تفاصيل مرضه عن الناس حتى لا يواجها نظرات التعاطف، متسائلة بأسى: "لو الناس عرفوا إني حزينة هيستفيدوا إيه؟".