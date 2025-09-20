نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سعد يهز قاعة دير جيست ويُبكي الحضور: "جائزتي لروح سامح عبد العزيز" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة مؤثرة خطفت الأنظار، فجّر النجم محمد سعد مشاعر الحضور في حفل توزيع جوائز دير جيست بعدما أعلن إهداء تكريمه عن فيلم الدشاش لروح المخرج الراحل سامح عبد العزيز، مؤكدًا أن حضوره ما زال مستمرًا بينهم رغم الغياب.

وقال محمد سعد في كلمته على المسرح: "سعيد إني واقف وسط زمايلي والنجوم الكبار اللي اتعلمت منهم كتير.. وأستاذة إسعاد يونس اللي دايمًا واقفة جنب الناس ومنهم أنا شخصيًا، وبتساعدني حتى في الإفيهات بالكواليس".

وأضاف متأثرًا: "الجائزة دي لروح صديقي وأخويا المخرج سامح عبد العزيز.. اللي مهما غاب بجسده فهو موجود معانا في كل كلمة وكل مشهد في فيلم الدشاش".

"الدشاش".. آخر بصمة للمخرج الراحل

الفيلم شارك في بطولته محمد سعد، باسم سمرة، زينة، خالد الصاوي، نسرين أمين، نسرين طافش، مريم الجندي، ورشوان توفيق، وهو من تأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد رشيدي – رشيدي فيلمز، وإخراج الراحل سامح عبد العزيز.

نجوم على السجادة الحمراء

الحفل الذي أقيم بحضور نخبة كبيرة من النجوم، شهد لحظات لافتة أبرزها رفع المطرب أحمد سعد للعلم الفلسطيني على خشبة المسرح بعد تتويجه بجائزتي أفضل مطرب وأفضل ألبوم غنائي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.