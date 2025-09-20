نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم الفن يشعلون ريد كاربت "دير جيست 2025" بإطلالات مثيرة ومفاجآت لافتة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد حفل توزيع جوائز "دير جيست 2025" توافدًا لافتًا من كبار نجوم الوسط الفني، حيث تحولت السجادة الحمراء إلى ساحة للتألق والمفاجآت مع استمرار وصول النجوم واحدًا تلو الآخر.

وخطف الفنان أحمد رزق الأنظار بدخوله في وصلة مزاح مع صديقته الراقصة دينا على ريد كاربت الحفل، قبل أن يلتقط مجموعة من الصور مع الفنان حمزة العيلي وسط أجواء مليئة بالمرح.

أما الفنانة نجلاء بدر فقد أشعلت الحفل بإطلالتها الأنيقة التي عكست نجاحها الكبير مؤخرًا في مسلسل "أزمة ثقة"، بينما تألقت النجمة نيكول سابا بفستان أسود أنيق خطف الأضواء، لتؤكد استمرار بريقها بعد نجاحها في موسم رمضان 2025.

ويواصل الحفل استقبال المزيد من النجوم الذين يتنافسون على جذب الأنظار بإطلالاتهم المميزة، في واحدة من أضخم ليالي التكريم الفني هذا العام.

