نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام حبيب يكشف سر تأجيل ألبومه ويعلّق على غياب شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان حسام حبيب في لقاء تليفزيوني عن الأسباب الحقيقية وراء تأجيل ألبومه الجديد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى الأنباء المتداولة حول الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأوضح حبيب أن ابتعاد شيرين لم يكن بسبب أي أزمة طبية كما ردد البعض، قائلًا: "شيرين كانت واخدة فترة راحة مش علاج.. هتتعالج من إيه؟ هي معندهاش حاجة تتعالج منها.. ودلوقتي معرفش عنها حاجة، لكن كل ما بقدر أطمن عليها بطمن عليها."

أما عن ألبومه المنتظر، فكشف حسام أن إصابته بكسر في ساقه إلى جانب مشكلة في وتر "أكيلس" أجبرته على التوقف فترة طويلة، وهو ما تسبب في تأجيل طرح العمل، مضيفًا: "الألبوم كان المفروض ينزل من شهر ونص، لكن إن شاء الله قريب جدًا هيكون كله جاهز للجمهور."

ويستعد حبيب للعودة إلى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة، حيث يضع آمالًا كبيرة على ألبومه الجديد باعتباره محطة مهمة في مسيرته الفنية بعد غياب ملحوظ عن الساحة