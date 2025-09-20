نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "هيبتا" يتصدر التريند قبل عرضه بالسينمات.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "هيبتا - المناظرة الأخيرة" تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما طرحت الشركة المنتجة إعلان الفيلم، وذلك استعداد لعرضه الفترة المقبلة.

الإعلان الرسمي لـ فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة

سلط برومو فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة الضوء على أبعاد جديدة للعلاقات العاطفية، مع قصص وشخصيات مختلفة تحمل تحديات جديدة، لكنها تحافظ على النبض الإنساني ذاته، وايضا كشف قصة إنسانية معاصرة تلتقي فيها التكنولوجيا مع اختياراتنا ومشاعرنا، لتلعب دورًا محوريًا في تشكيل العلاقات العاطفية في عصرنا الحالي.



موعد عرض الفيلم

ومن المقرر طرح فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة في جميع دور السينما في مصر ابتداءً من 8 أكتوبر، وفي سائر الدول العربية ابتداءً من 9 أكتوبر.