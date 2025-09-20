نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ياسمين عبدالعزيز تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أحدث ظهور أثناء أداء مناسك العمرة.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» مرتدية الحجاب وفي حالة بكاء داخل الحرم المكي تارة وبكاء تارة أخرى خلال أدائها لمناسك العمرة، الأمر الذي نالت من خلاله إعجاب قطاع كبير من محبيها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ويشار إلى، أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل «وتقابل حبيب» الذي عرض ضمن أعمال الموسم الدرامي لمسلسلات رمضان 2025.