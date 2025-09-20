نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. أصالة وأحمد سعد يحييان احتفالية اليوم الوطني السعودي بمهرجان مراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحيي النجمة أصالة، والنجم أحمد سعد، حفلًا اليوم، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن تقدم أصالة وأحمد سعد عددًا من أغانيهما الشهيرة والمتميزة، خلال الحفل، المنتظر من قبل جمهور مراسي والمهرجان.

مراسي

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر، تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.