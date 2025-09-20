نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموت يفجع الفنان الشاب سيد أسامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان الشاب سيد أسامة المعروف بـ "ميكا" عن وفاة والده، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور سيد أسامة



ونشر سيد أسامة صورة تجمعه بوالده الراحل وعلق: "إنا لله وإنا الیه راجعون.. الله يرحمك يابابا ويغفرلك ياحبيبي ويثبتك عند السؤال بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَحِیم قال الله تعالى: ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))".

آخر أعمال سيد أسامة

يذكر أن آخر أعمال سيد أسامة الفنية كانت مشاركته فى فيلم "ريستارت " بطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم إلى جانب تامر حسني، من بينهم هنا الزاهد التي تلعب دور "عفاف"، المؤثرة الرقمية التي ترتبط بحياة محمد في إطار درامي كوميدي، وباسم سمرة في دور "الجوكر" الذي يجسد شخصية حادة التأثير، فضلًا عن محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.