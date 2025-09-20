نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان الغردقة لسينما الشباب ينظم يوما للسينما الروسية في افتتاح دورته الثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب بالتعاون مع شركة روسكينو - الجهة الوحيدة المُرخصة من وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، والمسؤولة عن الترويج للمحتوى السمعي البصري الروسي عالميًا يومًا للسينما الروسية ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان المقرر لها الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري.

الناقدة جيهان عبد اللطيف

وقالت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان: أنه تم اختيار خمسة أفلام ما بين روائى ووثائقى للمشاركة فى فى القسم الخاص الذي يحمل إسم " يوم السينما الروسية".



وذكرت أن الأفلام هي: وظلت ترقص للمخرجة أوكسانا ديجتياريفا، ولا زالت المياه تجري فى الأعماق من إخراج يوري تشيتشكوف، والأميرة الضفدع للمخرج ألكسندر أميروف، وساعي البريد للمخرج أندريه رازنكوف، وطريق الشتاء للمخرج يوري دوروخين.



وأضافت "عبد اللطيف بدر ": أن المشاركة في يوم السينما الروسية لن تقتصر علي عروض الأفلام بل ستمتد إلي مشاركة أحد صناع السينما الروسية في عضوية لجان التحكيم، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض فيلم الأميرة الضفدع في إفتتاح الدورة الثالثة للمهرجان ،

لافتة إلى عقد ندوة حول السينما الروسية بمشاركة عدد من السينمائيين الروس من ضيوف المهرجان وأيضًا القنصل الروسي بالغردقة.



وذكرت أن صناع السينما الروس يحرصون على المشاركة في المهرجان منذ إنطلاق دورته الأولى، وأن فيلم ساعي البريد هو أحد الأفلام المتنافسة علي جوائز المسابقة الدولية للأفلام الطويلة.

يشار إلى أن أفلام المهرجان تعرض بسينما جراند ومكتبة مصر العامة بالغردقة وفي عروض مسائية على مارينا صن رايز جاردن بيتش.