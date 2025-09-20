نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور الكاديكي تخطف الأنظار في مهرجان همسة.. وتكشف عن أحدث أعمالها السينمائية “المدرسة”| حوار في المقال التالي

التقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة نور الكاديكي، في مهرجان همسة للفنون والآداب في دورته الـ 13، حيث حضر مهرجان همسة نخبة من نجوم الفن والمشاهير في العديد من المجالات، وجاء ذلك على خشبة مسرح سيد درويش باكاديمية الفنون.

وكشفت نور الكاديكي للفجر عن رأيها في مهرجان همسة والفعاليات التي يقدمها، وعن تأثير ملكات الجمال على المجتمع، والقضايا التي يجب مناقشتها لدعم المرأة.

ما رأيك في مهرجان همسة في دورته الـ 13؟

مبسوطة ان أنا في مهرجان همسة، وان شاء الله كل التوفيق للمهرجان.



بما إنك ملكة جمال ليبيا، من وجهة نظرك كيف يؤثر ملكات الجمال على المجتمع؟

بتأثر بالكلمة الحلوة بحضورها، بأدائها بتأثر بتقديمها لأشياء تحافظ على مسيرتها، وإنها تقدم قضايا مفيدة ومهمة للبلد وللشعب والبنات.



ما هي القضايا التي تريد ان تضاف لدعم المرأة؟



المرأة هي نصف المجتمع، في هذا الزمن المرأة أصبحت تأخذ جميع حقوقها ونحن القوة والسلطة.



ما المختلف في تجربة فيلم "الورشة"؟

مبسوطة بسؤالك عن فيلم الورشه، آخر فيلم ليا نازل فيلم "المدرسة" بطولة طارق النهري، أحمد عبدالله، فارس إيساف، نور الكاديكي، ونخبة كبيرة من الفنانين، ان شاء الله ينزل قريب.

نبذة عن نور الكاديكي

نور الكاديكي هي ممثلة ليبية من مواليد مدينة بنغازي، حصلت على لقب ملكة جمال ليبيا عام 2010، ثم توّجت بلقب “جوهرة العرب” في المغرب سنة 2011.

بدأت مسيرتها الفنية في مجال التمثيل عقب ثورة ليبيا مباشرة، قبل أن تنتقل إلى مصر لتشارك في عدد من الأعمال الدرامية المميزة مثل “الكيف”، “ألوان الطيف”، و“مولانا العاشق”.

كما ظهرت على شاشة السينما من خلال عدة أفلام، من أبرزها “30 فبراير”، “أنا بضيع يا وديع”، و“واحد صحيح”.

أبرز حضور مهرجان همسة للفنون والآداب

وقد شهدت الدورة الثالثة عشر لمهرجان همسة للاداب والفنون حضورا كبيرا من نجوم الفن المكرمين والداعمين من بينهم أشرف عبد الباقي،حنان مطاوع، ريهام عبد الغفور، أحمد عبد العزيز، أحمد رزق، انوشكا، حلمي فودة، ألخ، فضلا عن مشاركة ميرنا وليد كعضو لجنة تحكيم.