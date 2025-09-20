نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر السعيد يكشف كواليس أول لقاء جمعه بـ يسرا: "أصبحت حبي في الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان عمر السعيد عن تفاصيل لقائه الأول بالنجمة الكبيرة يسرا، وهو الموقف الذي اعتبره نقطة فارقة في حياته الشخصية والفنية.

اللقاء الذي جمعهما قبل أكثر من 14 عامًا، وضع أساسًا لصداقة قوية أصبحت جزءًا مهمًا من حياته، حسب تصريحاته في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد.

بداية اللقاء في مطار باريس

استرجع السعيد تفاصيل لقائه بيسرا عام 2011، أثناء سفره لحضور مهرجان "كان" السينمائي بعد عرض فيلمه "678" في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وقال: "كنت واقف في الطابور ومعايا البي بي إم وحاطط السماعات، لقيت واحدة قمر واقفة قدامي.. قالتلي أنت بتعاكسني؟"، مشيرًا إلى أن يسرا تعرفت عليه من أعماله السابقة مع الفنانات إلهام شاهين وبشرى ونيللي.

غداء ومقعد بجانب بعضهما في الطائرة

أوضح السعيد أن يسرا دعته للغداء بعد حديثهما في المطار، ثم قررت تبديل مقعدها في الطائرة لتجلس بجانبه طوال الرحلة، مما ترك أثرًا كبيرًا في نفسه.

وأضاف: "هي خدتني من المطار بسيارتها وسواقها وودتني لغاية البيت اللي كنت رايحله وأدتني نمرتها".

بداية الصداقة وتوطد العلاقة

وأشار عمر السعيد إلى أنه لم يسجل رقم يسرا في البداية، لكنه تلقى مكالمة منها في اليوم التالي، ومن هنا بدأت الصداقة تتوطد.

وقال: "بقينا أصدقاء، دي القصة اللي خلت يسرا تصبح سيفي وحبي في الحياة".

قصة تحمل طابعًا سينمائيًا

اختتم السعيد حديثه بأن اللقاء الأول يحمل طابعًا سينمائيًا يصلح لأن يُقدم في فيلم أو مشهد درامي قائلًا: "دي تتعمل فيلم كامل.. القصة مكتوبة لوحدها".

