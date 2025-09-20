نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. كل ما تريد معرفته عن الحكاية الأخيرة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الليلة أولى حلقات نور مكسور، بطولة نور إيهاب ويوسف عمر، وهي الحكاية السابعة والأخيرة من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

مواعيد عرض الحكاية

ومن المقرر أن ينطلق عرض الحلقة الأولى من حكاية «نور مكسور» اليوم في تمام الساعة 7 مساء على قناة «DMC» كما تُعرض على قناة DMC DRAMA في تمام الساعة 11 مساء.

أبطال حكاية نور مكسور

وتضم حكاية نور مكسور بطولة كلا من: نور إيهاب، يوسف عمر، حازم سمير، أسامة الهادي، تقي حسام، وآخرين، وهي من إخراج محمود زهران، وتأليف أدهم أبو ذكري.

شخصيات حكاية نور مكسور

وتدور الاحداث حول فتاة تتعرض للاغتصاب وتقدمها نور إيهاب من رامي السكري وهي الشخصية التي يجسدها حازم سمير، أما يوسف عمر يجسد شخصية كريم ويساعد نور على الانتقام من رامي خلال الأحداث، ويجسد أسامة الهادي شخصية يوسف، وتظهر تقي حسام في دور ليلى.

تفاصيل مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط، والحكايات هي: فلاش باك، بتوقيت 2028، Just you، هند، ديجافو، الوكيل، نور مكسور.

أحدث اعمال نور إيهاب

ومن ناحية اخري، تواصل نور إيهاب حاليًا تصوير مشاهدها بمسلسل للعدالة وجه آخر، بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، ويشارك في المسلسل: أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، عابد عناني، فادي السيد، مينا نبيل، أمجد الحجار، وإسلام خالد، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.