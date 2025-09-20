نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر عبد الله الشاعر يحصد جائزة الأكثر تأثيرا عن فئة الموسيقى في حفل دير جيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الشاعر نادر عبد الله يستحوذ على جائزة الإبداع في احتفالية دير جيست 2025

شهدت القاهرة ليلة استثنائية في مهرجان دير جست الدولي 2025، حيث تُوِّج الشاعر المصري نادر عبد الله بجائزة "الشاعر الأكثر تأثيرا" عن فئة الموسيقى، في احتفالية جمعت أبرز نجوم الفن والإبداع، وجاء الفوز تتويجًا لمسيرة ممتدة على مدار أكثر من عقدين، كتب خلالها مئات الأغنيات التي تحولت إلى علامات مضيئة في ذاكرة الجمهور العربي.

نادر عبد الله الشاعر يحصد جائزة دير جست



هذا الفوز الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الشاعر نادر عبد الله مع المهرجان نفسه، حيث سبق أن فاز بجائزة دير جست عام 2012، ثم عاد ليحصدها مرة أخرى في 2016، قبل أن يستحوذ على لقبها الأهم هذا العام.



نادر عبد الله أول شاعر غنائي في العالم العربي يفوز بجائزة دير جيست

وجدير بالذكر أن نادر عبد الله هو أول شاعر غنائي في العالم العربي يفوز بجائزة

MEMA – "Middle East Music Awards" ثلاث مرات متتالية (2007/2008، 2008/2009، 2010/2011)، وهي الجائزة المتخصصة في المجال الموسيقى فقط والتابعة لمؤسسة دير جست.



التتويج في مهرجان دير جست 2025

ويأتي هذا التتويج في مهرجان دير جست 2025، أحد أبرز المهرجانات الإقليمية العربية والأكثر جماهيرية في الشرق الأوسط، بعد شهور قليلة من حدث استثنائي على المستوى الدولي والعالمي، إذ نال نادر عبد الله في يونيو الماضي أرفع وسام فني من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الموسيقيين (SACEM) في فرنسا، كأول شاعر مصري وعربي ينال هذا التكريم المرموق.

وقد اعتبر الكثير من النقاد والمختصين في عالم الفن هذا الوسام شهادة دولية على تأثيره العابر للحدود، ورسالة اعتراف بقدرة الأغنية العربية على الوصول إلى العالمية.

جوائز الموسيقي في دير جيست 2025

أما جوائز فئة الموسيقى هذا العام فقد شهدت حضورًا بارزًا لعدد من الأسماء الكبيرة، حيث نالت النجمة نانسي عجرم جائزة أفضل مطربة، والتي رسّخت مكانتها كإحدى أيقونات الغناء العربي الحديث، فيما فاز الفنان أحمد سعد بجائزة أفضل مطرب بعد سلسلة من النجاحات اللافتة خلال الفترة الماضية.



نادر عبد الله يستحوذ علي جائزة الإبداع

جائزة الإبداع التي استحوذ عليها نادر عبد الله هذا العام تؤكد مكانته كأكثر الشعراء تأثيرًا في العالم العربي خلال العقدين الأخيرين، وتعد بمثابة احتفالية خاصة بالكلمة التي لا تزال في صدارة صناعة الأغنية.



نجاحات الشاعر نادر عبد الله

بهذا الفوز المزدوج، إقليميًا وعالميًا، يواصل الشاعر نادر عبد الله ترسيخ مكانته الخاصة والمنفردة في العالم العربي، جامعًا بين التأثير الجماهيري والاعتراف النقدي والمؤسساتي، وممهدًا لمسار أكثر رحابة يجعل من الكلمة العربية صوتًا عالميًا متجددًا.