نورا عبدالرحمن تكشف عن كواليس مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

قالت الفنانة نورا عبدالرحمن إنها عاشت تجربة مميزة وحماسية خلال مشاركتها في "حكاية الوكيل" ضمن أحداث مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، مؤكدة أن الدور كان يحمل أبعاد إنسانية أثارت حماسها منذ قراءتها للسيناريو في المرة الأولى.

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتين مني عبدالغني ومها بهنسي أنها ذهبت لاختبار الأداء وهي متحمسة للغاية رغم صعوبة المنافسة، مؤكدة أن رهبة الأوديشن والذي تتم من خلالها اختيار الممثلين لأداء الأدوار الفنية، وأن خلاله تزداد الصعوبة عندما يكون الفنان "متعلق" بالدور ويحلم أن بتجسيده.

وصرحت الفنانة نورا عبدالرحمن بأنها اكتشفت أثناء دراستها بالمرحلة الثانوية إمكانية دراسة الفن، وعندما عرضت الأمر على والدتها رفضت، ولكنها التزمت بنصيحة والدتها التي أكدت أن الموهبة لا تتوقف على الدراسة الأكاديمية.