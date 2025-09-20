نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “درويش” يقترب من 54 مليون جنيه في شباك التذاكر في المقال التالي

حقق فيلم “درويش” بطولة عمرو يوسف، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 993 ألفًا و414 جنيهًا، ليرفع رصيده الكلي منذ انطلاق عرضه في دور السينما إلى 53 مليونًا و86 ألفًا و221 جنيهًا.



أبطال وصُناع فيلم درويش

الفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف كل من: دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، مصطفى غريب، خالد كمال، إسلام حافظ، أحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، إضافة إلى نخبة من الفنانين.

أحداث فيلم درويش



وتدور أحداث “درويش” في أجواء الأربعينيات، حيث يجسد عمرو يوسف شخصية محتال يدخل في سلسلة من المغامرات المليئة بالمخاطر والتحديات، ليجد نفسه متحولًا بشكل غير متوقع إلى بطل من نوع خاص، بعيدًا عن الصورة النمطية للأبطال المعتادين، في مزيج يجمع بين التشويق، الأكشن، والكوميديا بطابع إنساني مميز.