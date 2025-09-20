نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أزمة مرضها.. أنغام تعود للساحة الفنية بـ أغنية "سيبتلي قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة أنغام اليوم، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "سيبتلي قلبي"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعلى جميع منصات التواصل الاجتماعي.

أنغام تعود للساحة الفنية بـ أغنية "سيبتلي قلبي"

وتعود انغام للساحة الفنية بـ أغنية "سيبتلي قلبي" حيث تعد الأولى لها منذ عودتها من رحلة علاجها من ألماني بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

تفاصيل أغنية "سيبتلي قلبي"

وجاءت أغنية "سيبتلي قلبي" من غناء أنغام، كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

كلمات أغنية "سيبتلي قلبي"

أنا ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

و بحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

ليه لغاية دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

ليه دلوقتي

إن جت سيرتك ب أتأثر

و بحس كأني مقصر

إنى ما بسألش عليك

وإفتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك وأتحسر

إحساسى ده ب ايه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلى قلبى

قلبي قلبي قلبي سيبتلي قلبي

قلبي قلبي يا عيني قلبي بيتحسر

بقىّ ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

ليك ناسك وحياتك

بقى مية حاجه بتِلهيك

وأنا مش ب أنساك وحياتك

وحياتي دى واقفه عليك

سبحان اللي مفكرني

سبحان اللى مِنسيك

وإفتكر إنك بقى ليك

دُنيا لوحدك وأتحسر

إحساسى ده ب ايه يتفسر

مانت خلاص سيبتلي قلبي

سيبتلى قلبى

قلبي قلبي قلبي سيبتلي قلبي

قلبي قلبي يا عيني قلبي بيتحسر

أحدث اعمال أنغام

ومن ناحية اخري، تحيي أنغام حفلا غنائيا في لندن يوم 23 سبتمبر، كما تشارك في حفل غنائي بقطر يوم الجمعة 17 أكتوبر، بالإضافة إلى حفل آخر يوم 12 ديسمبر بأوبرا دبي.

أنغام تقضي فترة النقاهة وسط عائلتها في الساحل

وكانت قد قضت أنغام فترة النقاهة وسط عائلتها في الساحل الشمالي، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وكان أول ظهور لها بعد رحلة علاج صعبة فى ألمانيا، عندما حضرت حفل كايروكي بختام مهرجان العلمين بنسخته الثالثة.