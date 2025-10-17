نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنانة الشابة كنزي تفتتح الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية بأغنية “توبة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



افتتحت الفنانة الشابة كنزي الليلة الثانية من فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بأداء مميز لأغنية "توبة" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومن المقرر أن تقدم خلال فقرتها ميدلي من أشهر أغاني فيروز.



وتتواصل الفعاليات بفقرة الفنانة فرح الموجي التي تقدم أغنيتي "بكرة يا حبيبي" من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان كمال الطويل، و"عيون القلب" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي.

أما الفقرة الثالثة، فيحييها الفنان حسام حسني ويقدم خلالها أغنيتي "الحلوة" و"قولوله"، وكلاهما من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل.

وفي الفقرة الرابعة، تطل الفنانة أسماء كمال بميدلي يضم مجموعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم، لتليها الفقرة الختامية بقيادة الفنان مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم.



كما يستضيف مسرح الجمهورية حفلًا للفنانة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار.

وفي مدينة الإسكندرية، يحتضن مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) حفلًا للفنانة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، يسبقه عرض يقدمه نجوم الأوبرا سامح منير وأحمد عصام وآلاء أيوب.



وعلى جانب آخر، تُفتتح فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب في العاشرة صباحًا بالمسرح الصغير بكلمة للدكتورة شيرين عبد اللطيف، رئيس اللجنة العلمية، تليها جلسة بعنوان "مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي (1)" بمشاركة نخبة من الباحثين من مصر والعالم العربي.

وتستكمل الجلسة الثانية في الثانية عشرة والنصف ظهرًا لمناقشة المحور نفسه بمشاركة عدد من الأكاديميين من لبنان، السعودية، تونس، والسويد.

كما تنطلق في الرابعة عصرًا مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، ضمن المسابقات المصاحبة للمهرجان على المسرح الصغير.