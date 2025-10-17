نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرح الموجي تتألق بألحان جدها في الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشعلت الفنانة الشابة فرح الموجي أجواء الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثالثة والثلاثين، حيث قدمت فقرتها الغنائية الثانية بأغنيتي "بكرة يا حبيبي" من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان كمال الطويل، و"عيون القلب" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان جدها الموسيقار الكبير محمد الموجي، وقد لاقت فقرتها تفاعلًا جماهيريًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور تقديرًا لأدائها وإحساسها الفني.

من جانبها، افتتحت الفنانة الشابة كنزي فعاليات الليلة بأغنية "توبة" من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، ومن المقرر أن تقدم خلال فقرتها ميدلي من أغاني فيروز.

فرح الموجي تتألق بألحان جدها في الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية

فرح الموجي تتألق بألحان جدها في الليلة الثانية من مهرجان الموسيقى العربية

وتواصلت فقرات الحفل مع الفنان حسام حسني الذي قدم أغنيتي "الحلوة" وقولوله "من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، ثم أطربت الفنانة أسماء كمال الجمهور بميدلي يضم عددًا من روائع كوكب الشرق أم كلثوم.

واختتم النجم مدحت صالح الأمسية بفقرة مميزة بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، وسط أجواء من الإعجاب والتقدير من الجمهور.

كما شهد مسرح الجمهورية حفلًا للفنانة سهيلة بهجت بمصاحبة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، فيما امتدت الفعاليات إلى مدينة الثغر، حيث أحيت النجمة نادية مصطفى حفلًا على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، بعد فقرة قدمها نجوم الأوبرا سامح منير وأحمد عصام وآلاء أيوب.

وفي السياق نفسه، انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب بالمسرح الصغير بكلمة من الدكتورة شيرين عبد اللطيف رئيس اللجنة العلمية، تبعتها جلسات ناقشت محور "مستقبل الموسيقى العربية في عصر الذكاء الاصطناعي" بمشاركة نخبة من الباحثين والموسيقيين من مصر والعالم العربي.

واختُتم اليوم ببدء منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للأطفال للفئة العمرية من 6 إلى 12 عامًا، والتي تُقام على المسرح الصغير ضمن فعاليات المهرجان.