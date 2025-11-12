عمرو يوسف يشعل التريند بفيلمه الجديد «السلم والثعبان».. وكندة علوش تدعمه برسالة رومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر فيلم السلم والثعبان محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية، بعد العرض الخاص الذي أُقيم مساء أمس وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام، حيث لفت الفيلم الأنظار بقصته المختلفة وأداء أبطاله، وعلى رأسهم الفنان عمرو يوسف الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد فترة غياب طويلة.

وشهد العرض الخاص للفيلم حضورًا لافتًا من زوجته الفنانة كندة علوش، التي خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة وحرصت على دعم زوجها في هذا الحدث الفني المميز، إذ نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرام» جمعتها بعمرو يوسف من كواليس العرض، وعلقت قائلة: «مبروووك عمرو حبيبي ومبرووووك لكل فريق العمل، فيلم ممتع، شيق ومسلي، أنصح الجميع بمشاهدته».

هذه الرسالة الرقيقة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جمهور الثنائي، الذين اعتبروا أن كندة لا تكتفي بدعم زوجها في حياته الشخصية، بل تشاركه النجاح الفني بكل حب وفخر.

ويجسد عمرو يوسف في الفيلم شخصية «أحمد الألفي»، رجل ناجح يعيش حياة هادئة تتغير تمامًا حين يقابل «ملك» التي تلعب دورها الفنانة أسماء جلال، وهي فتاة غامضة تسعى لإيقاعه في حبها ضمن لعبة مشاعر مليئة بالمفاجآت والمكر والتحديات. وتتحول العلاقة بينهما إلى صراع نفسي يحمل الكثير من الرسائل الإنسانية عن الحب، الخداع، والبحث عن الذات.

الفيلم يجمع بين الدراما الرومانسية والإثارة النفسية في قالب سينمائي مشوّق، ويحمل توقيع المخرج طارق العريان، الذي أعاد من خلاله روح أفلامه المميزة مثل «تيتو» و«الخلية»، بتصوير بصري جذاب وأجواء موسيقية تضيف طابع الغموض والتوتر للأحداث.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم أبرزهم: ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، وفدوى عابد، مع ظهور خاص للفنانة القديرة سوسن بدر التي تضيف لمسة درامية قوية. أما القصة فهي من تأليف أحمد حسني، وإنتاج موسى عيسى، الذي أكد في تصريحات سابقة أن العمل يمثل بداية سلسلة من الأفلام التي تعيد الجمهور إلى السينما بقصص مصرية تلامس الواقع المعاصر.

ويحمل الفيلم اسم «السلم والثعبان» في إشارة رمزية إلى لعبة الحياة التي تتأرجح بين الصعود والسقوط، وبين الخير والشر، وهو ما انعكس بوضوح على الشخصيات التي تتبدل مواقفها بتتابع الأحداث.

ومنذ لحظة طرح الإعلان التشويقي للفيلم، تصدر هاشتاج #السلم_والثعبان مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي أشادت بأداء عمرو يوسف وعودة التعاون بينه وبين طارق العريان بعد سنوات من الانفصال الفني.

العمل يُعرض حاليًا في دور السينما، ويحقق إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ يومه الأول، وسط توقعات بأن يكون واحدًا من أنجح أفلام الموسم، خاصة بعد تصدره تريند «جوجل» وتصدر مشاهد من العرض الخاص لمواقع التواصل في مصر والعالم العربي.

بهذا الفيلم، يثبت عمرو يوسف أنه ما زال يحتفظ بمكانته كنجم من نجوم الصف الأول، بينما تؤكد كندة علوش مرة أخرى أنها شريكته في النجاح قبل أن تكون زوجته في الحياة.