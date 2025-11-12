هايدي موسى تتصدر الترند بزفاف أسطوري على المذيع محمد غانم وسط أجواء من الفخامة والرومانسية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر اسم المطربة هايدي موسى محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد احتفالها بزفافها على الإعلامي محمد غانم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مفعمة بالفخامة والرقي، وحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام الذين حرصوا على مشاركتهما فرحتهما الكبيرة.

بدأ الحفل بلحظات مؤثرة، حيث أطلت هايدي بفستان أبيض أنيق خطف الأنظار بتفاصيله الراقية، صُمم خصيصًا لها، بينما بدا العريس في غاية الأناقة ببدلة كلاسيكية أنيقة وتبادل الثنائي النظرات المليئة بالحب أمام عدسات المصورين، قبل أن يخوضا جلسة تصوير ساحرة على ضفاف النيل، جسدت مزيجًا من الرومانسية والدفء وسط أجواء احتفالية تملؤها السعادة والضحكات.

وشهد الحفل حضورًا واسعًا من الأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الغناء والتمثيل، الذين حرصوا على تهنئة العروسين، فيما تصدرت صور الزفاف مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل الجمهور بكثافة مع لقطات الفيديو التي انتشرت من الحفل، معبرين عن إعجابهم بجمال هايدي وأناقتها، وبالعلاقة المليئة بالحب التي تجمعها بزوجها.

من منصورة الفن إلى قمة النجومية

وُلدت هايدي موسى في 15 نوفمبر 1993 بمدينة المنصورة، وتخرجت في كلية الإعلام بجامعة المنصورة عام 2018. تألقت منذ صغرها بموهبتها المميزة في الغناء، خاصة أنها نشأت في بيئة فنية راقية، إذ يعمل والدها وشقيقاها في مجال الفن التشكيلي، وكان والدها أول من اكتشف موهبتها وشجعها على الغناء، معرفًا إياها على تراث عمالقة الطرب المصري.

بدأت شهرتها من خلال مشاركتها في برامج المواهب الشهيرة مثل "أراب آيدول" الموسم الثاني و"ستار أكاديمي" الموسم الحادي عشر، حيث لفتت الأنظار بصوتها القوي وأدائها المليء بالإحساس، لتصبح واحدة من أبرز الأصوات الشابة في الساحة الفنية.

نجاحات متتالية وأعمال فنية مميزة

بعد رحلتها في برامج المواهب، واصلت هايدي موسى مشوارها الفني بثبات، وقدّمت مجموعة من الأغنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا، كما أصدرت أول ألبوم لها بعنوان "حنية الدنيا" عام 2018، الذي ضم 12 أغنية تم تصويرها جميعًا على طريقة الفيديو كليب، في خطوة فريدة من نوعها عكست طموحها الفني الكبير.

لم يقتصر نشاطها على الغناء فقط، بل خاضت تجربة التمثيل من خلال مشاركتها في مسلسلي "لأعلى سعر" إلى جانب نيللي كريم وزينة وأحمد فهمي، و"طلقتك نفسي"مع أحمد عصام وهاجر أحمد. كما قدّمت تجربة مميزة في التقديم التلفزيوني عبر قناة ETC، لتثبت أنها فنانة متعددة المواهب.

جوائز وتكريمات تليق بموهبتها

حصدت هايدي خلال مسيرتها عدّة جوائز مهمة، من بينها جائزة الميما والديرجيست كأفضل مطربة صاعدة عام 2016، ثم توجت بلقب أفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست عام 2018. وكان من أبرز إنجازاتها مشاركتها في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر عام 2021، حيث أنشدت أغنية "حتشبسوت" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد أبهر الجماهير وأبرز مكانتها كصوت مصري معاصر يليق بالمحافل الكبرى.

فرحة فنية تكتمل بالحب

زفاف هايدي موسى لم يكن مجرد احتفال بزواج، بل كان تتويجًا لمسيرة فنية مليئة بالنجاحات والتحديات، ولحظة إنسانية دافئة تشاركها جمهورها الذين تابعوا مسيرتها منذ بدايتها وحتى الآن. وقد غمرت التعليقات مواقع التواصل بالتهاني والدعوات بالسعادة للعروسين، معتبرين هذا الحدث من أجمل حفلات الزفاف التي شهدها الوسط الفني مؤخرًا.