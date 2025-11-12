بعد تحقيقه 115 مليون جنيه.. "الشاطر" لأمير كرارة يغادر السينما ويستعد لاكتساح المنصات عبر YangoPlay

القاهرة - محمد ابراهيم -



بعد رحلة نجاح استمرت أكثر من أربعة أشهر داخل دور العرض، غادر فيلم "الشاطر" للنجم أمير كرارة شباك التذاكر المصري، تمهيدًا لانطلاقه على منصة YangoPlay بدءًا من غدٍ الخميس، في خطوة جديدة تهدف من خلالها المنصة إلى تعزيز محتواها الحصري واستقطاب الأعمال السينمائية الجماهيرية.

الفيلم الذي أخرجه أحمد الجندي، وشارك في تأليفه كل من أحمد الجندي، كريم يوسف، أشرف نصر، وسامح جمال، يُعد واحدًا من أنجح أفلام الموسم السينمائي، بعدما حافظ على وجوده في دور العرض لأكثر من 120 يومًا، محققًا إيرادات تجاوزت 115 مليون جنيه، ليحتل مركزًا متقدمًا ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في 2025.

وتأتي هذه الخطوة من منصة YangoPlay ضمن خطة واضحة لعرض أحدث الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، حيث تستعد المنصة أيضًا لطرح مسلسل "2 قهوة" الذي يشارك في بطولته النجمان أحمد فهمي ومرام علي خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث فيلم "الشاطر" في إطار أكشن كوميدي حول "أدهم" الذي يجسده أمير كرارة، والذي يدخل في مغامرة غير متوقعة بحثًا عن شقيقه المفقود، بمساعدة صديقه "فتوح" الذي يؤدي دوره مصطفى غريب. وخلال رحلتهما في تركيا، يتعرف على "كارمن" التي تجسدها هنا الزاهد، لتبدأ سلسلة من المطاردات والمواقف الساخرة التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

يشارك في بطولة الفيلم أيضًا كل من عادل كرم، أحمد عصام السيد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم خالد الصاوي، شيرين رضا، ومحمد عبد الرحمن (توتا)، بينما تتولى إنتاجه شركة سينرجي بلس.

ويُعيد "الشاطر" أمير كرارة إلى الشاشة الكبيرة بعد غيابه في العام الماضي منذ آخر أفلامه "البعبع" الذي شاركته بطولته ياسمين صبري، وحقق نجاحًا لافتًا في موسم عيد الأضحى 2023.

ويستعد كرارة حاليًا لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد "رأس الأفعى" (اسم مؤقت) إلى جانب شريف منير، من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج سينرجي، ليواصل مسيرته الفنية الحافلة بين الأكشن والدراما.