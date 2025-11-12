زفاف الموسم يشعل السوشيال ميديا.. نجوم الفن يتسابقون لتهنئة مي عز الدين بزواجها من أحمد تيمور

القاهرة - محمد ابراهيم -



تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إلى ساحة من التهاني والاحتفاء بزفاف النجمة مي عز الدين على رجل الأعمال أحمد تيمور، في حدث فني لافت خطف أنظار الجمهور وزملائها من داخل الوسط الفني.

وسارع عدد كبير من النجوم إلى تهنئة مي فور إعلانها الزواج، حيث ضجّت تعليقات المشاهير بالحب والدعوات بالتوفيق والسعادة للعروسين.

ومن بين المهنئين كانت الفنانة درة التي عبّرت عن سعادتها الكبيرة بزواج صديقتها، كما شاركت دنيا سمير غانم رسالة دافئة مليئة بالمحبة، ووجّه النجم آسر ياسين تهنئة خاصة متمنيًا لهما حياة مليئة بالنجاح والفرح.

كما حرصت الفنانة مي كساب على تهنئتها بكلمات مؤثرة، إلى جانب النجمة غادة عبد الرازق وهنا الزاهد اللتين شاركتا مي فرحتها وتمنّتا لها حياة هادئة وسعيدة.

الزفاف الذي فاجأ جمهور مي عز الدين، لاقى تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا، إذ تصدر اسمها قوائم الترند في مصر والعالم العربي، وسط سيل من الدعوات والتهاني التي تعكس مكانتها الخاصة في قلوب محبيها وزملائها.