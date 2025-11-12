نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا اللوزي وماجد الكدواني.. شرارة تمثيل جديدة تشتعل في "سنة أولى طلاق" برمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدو أن دراما رمضان المقبل على موعد مع ثنائي من العيار الثقيل، إذ تلتقي النجمة يسرا اللوزي مع النجم ماجد الكدواني في عمل جديد يحمل عنوان "سنة أولى طلاق"، من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل، وإنتاج أحمد الجنايني.

العمل ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ15 حلقة، لكنه يحمل في طياته وجبة درامية مكثفة من المشاعر والتقلبات، بين الكوميديا الراقية والدراما الاجتماعية التي تمس كل بيت.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي "لايت"، حول زوجين يمران بأزمة بعد مرور عشر سنوات من الزواج، حيث تتبدل تفاصيل الحياة اليومية، وتتحول العلاقة الهادئة إلى صراع داخلي بين الروتين والحب، بين الرغبة في البقاء والخوف من الفقد.

ويقدم ماجد الكدواني شخصية الزوج الذي يضيق ذرعًا بملل الحياة، بينما تجسد يسرا اللوزي دور الزوجة التي تقاوم برقة وذكاء انهيار علاقتها، لتضع المشاهد أمام مرآة صادقة للحياة الزوجية كما لم تُعرض من قبل.

هذا التعاون الفني بين الكدواني واللوزي يُعد مفاجأة الموسم، خاصة بعد نجاح كلٍ منهما في أعماله الأخيرة. فقد تألقت يسرا اللوزي في دراما رمضان الماضي من خلال "لام شمسية" مع أمينة خليل وأحمد السعدني، مؤكدة قدرتها على التنقل بسلاسة بين الأدوار الهادئة والمركبة.

وعلى الشاشة الكبيرة، تنتظر يسرا عرض فيلمها الجديد "صقر وكناريا" في عيد الفطر 2026، حيث تشارك البطولة إلى جانب محمد إمام وشيكو ويارا السكري، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

أما ماجد الكدواني، فما زال يحصد نجاح فيلمه السينمائي "فيها إيه يعني"، الذي يتصدر شباك التذاكر في مصر والسعودية، بمشاركة غادة عادل وأسماء جلال ومصطفى غريب، في تأكيد جديد على مكانته كأحد أكثر نجوم جيله تميزًا وتنوعًا.