خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل بـ«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره

يستعد النجم خالد سليم لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الكويت يوم 12 ديسمبر المقبل، في أمسية موسيقية ينتظرها جمهوره العربي بشغف، حيث يقدم خلالها باقة من أجمل أعماله الغنائية التي حققت نجاحًا لافتًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب مجموعة من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ التي يعيد تقديمها بطريقته الخاصة، ليجمع بين عبق الماضي وسحر الحاضر.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققه خالد سليم مؤخرًا بأحدث دويتو غنائي جمعه بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بعنوان «ليلة مِ اللى هيا»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

الأغنية تحمل طابعًا غنائيًا راقصًا يدمج بين أسلوب خالد سليم الراقي وصوت عبد الباسط الشعبي القوي، لتشكل حالة فنية جديدة ومبهجة تعكس طاقة الفرح التي يفتقدها الجمهور، حيث تقول كلماتها: "المود مش أحلى حاجة... نقصانا مقابلتك،زوّد عليها ضحكك وعفويتك... إحنا بصراحة وحشانا مجيّتك،

عايزين ليلة من اللى هيا... عايزين نتجنن شوية،ملّينا القعدة العادية... تعالى تعالى تعالى تعالى..."

ومن المتوقع أن يقدم خالد سليم خلال حفله بالكويت الأغنية الجديدة لأول مرة أمام الجمهور الخليجي، وسط تفاعل كبير من محبيه الذين ينتظرون اللقاء بعد سلسلة حفلات ناجحة أحياها في مصر وعدة دول عربية.

بهذا الحفل، يواصل خالد سليم عامه المميز الذي احتفل فيه بمرور 25 عامًا على مشواره الفني، الذي جمع فيه بين الغناء والتمثيل والتألق الدائم على الساحة الفنية العربية.

