سيمون تشارك متابعيها رسالة روحانية عن البراءة وصفاء القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشرت الفنانة سيمون عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منشورًا مفعمًا بالدفء والإنسانية، حمل رسائل عميقة عن جمال الروح وصفاء النفس، وسط عالم باتت فيه المشاعر نادرة.

وفي كلماتها، وصفت سيمون يدًا «جميلة» تمسك بالآخرين دون مقابل، وكلمات «عظيمة» تطمئن القلوب بلا انتظار للشكر، وروحًا «رائعة» تعانق الأرواح وتطمئنها بأنها ليست وحيدة، ونفسًا «نادرة» تنثر السعادة والاهتمام دون أي مقابل.

وأضافت سيمون في منشورها: "سلامًا على من يمتلكون براءة القلوب في زمن عزت فيه المشاعر، وسلامًا للقلوب الطيبة الصافية التي تثمر حبًا وتعطينا الأمل في الحياة، وسلامًا لمن يملكون جمال الروح وصفاء النية ولا يعرفون سوى الإخلاص".

المنشور جاء بمثابة تأمل صادق في قيمة الروح النقية والنية الصافية في عالم اليوم، مؤكدًا على أهمية الحب الحقيقي والاهتمام بالآخرين دون أي مصلحة شخصية، وهو ما عكس جانبًا إنسانيًا عميقًا من شخصية سيمون، بعيدًا عن أي ألقاب أو أعمال فنية، مظهرةً جانبها الروحي والإنساني الذي يلمسه جمهورها بكل إحساس.

