نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أحدث أعمال مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة مي عز الدين تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت زواجها من شاب من خارج الوسط الفني يُدعى أحمد تيمور، يعمل مدربًا للياقة البدنية، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بهذا الخبر السعيد بعد فترة من الغياب عن الأضواء.

منشور مي عز الدين



ونشرت مي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام صورة كتبت عليها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أتمنى من الله التوفيق ودعواتكم لنا الصادقة والطيبة بالخير"، في إشارة رسمية لزواجها، لتتلقى على الفور سيلًا من التهاني من نجوم الفن ومتابعيها الذين عبرواعن سعادتهم بالخبر.

أحدث أعمال مي عز الدين



تستعد مي حاليًا لبدء تصوير مسلسلها الجديد "قبل وبعد"، المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي الرمضاني لعام 2026، في عودة قوية لها بعد النجاح الكبير الذي حققته في الموسم الماضي.