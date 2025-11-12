إصابة آيتن عامر في عينها خلال مشهد إطلاق نار في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة آيتن عامر لإصابة في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض خلال موسم رمضان المقبل.

تفاصيل إصابة آيتن عامر

وجاءت الواقعة أثناء تصوير مشهد فرح داخل العمل، تضمن إطلاق نار ضمن تسلسل الأحداث، حيث يقوم شخص بإطلاق أعيرة نارية إلا أن أحد المقذوفات خرج من المسدس المستخدم في المشهد، وأصاب عين آيتن بشكل مباشر.

وتسبب الحادث في كدمة بالعين، وقام الطبيب بعمل الفحوصات اللازمة وكتب لها الأدوية والعلاجات اللازمة لتقليل الالتهاب والتورم بالعين، كما نصحها الطبيب بالراحة لمدة أسبوع وعدم التعرض لضوء شديد، حتى تستقر حالتها وتتعافى تمامًا.



مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"



وتشارك النجمة آيتن عامر في الموسم الدرامي في شهر رمضان 2026 من خلال مسلسل كلهم بيحبوا مودي أمام النجم ياسر جلال، ويشاركهم فى البطولة كل من، ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، سلوى عثمان، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



آيتن عامر تنتظر عرض مسلسل "مغلق للصيانة"



تواصل النجمة أيتن عامر تألقها ونجاحاتها في البطولة المطلقة بخطوات فنية ثابتة من خلال مسلسل "مغلق للصيانة، والتى كشفت عن إعلانه الرسمي الذى جاء في أجواء من الإثارة والتشويق، وسط غموض كبير جذب انتباه الجمهور، حيث أن الإعلان كشف عمل درامي مختلف في فكرته وأجوائه، وهو ما زاد حماس الجمهور لمعرفة تفاصيل الشخصية التى تقدمها

برومو المسلسل

وكشف البرومو عن بعض تفاصيل المسلسل والتى تضمن أحداث مثيرة حيث ظهرت أيتن عامر والفنان محمد العلوي محبوسان داخل أسانسير معطل بسبب خلل في الكهرباء وتعطل الكاميرات، كما ظهر خلال الإعلان الفنان الراحل سليمان عيد فى دور رجل أمن والذى يعد أخر أعماله الدرامية، وسيطرت أجواء البرومو على تشويق وإثارة مع محاولات القوات انقاذهم.



أبطال مسلسل مغلق للصيانة



مغلق للصيانة، مسلسل كويتي مصري حيث يضم مجموعة مميزة من النجوم الكويتية والمصرية، وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة فهو مكون من ثماني حلقات، وهو من بطولة أيتن عامر، محمد العلوي، عبد الله المسلم، أحمد حمدي، حسن إبراهيم، والراحل سليمان عيد، والمسلسل من قصة وإخراج عمار هاشم الموسوي.